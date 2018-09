OL : L'énorme réponse de Genesio aux consultants

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Rarement le match d’une équipe française en Ligue des Champions n’avait été annoncé aussi déséquilibré.

Et pourtant, c’est bien l’Olympique Lyonnais qui s’est imposé sur le terrain de Manchester City, pour le premier match de la poule. Autant dire qu’il y avait un certain enjeu. Sur le terrain du champion d’Angleterre, en grande forme en début de saison, on ne donnait pourtant pas cher de la peau des Rhodaniens, en difficulté lors des dernières sorties face à Reims, Nice ou Caen. Les consultants s’en étaient donnés à cœur joie en annonçant une raclée et un festival de buts. Autant dire que Bruno Genesio, qui explique régulièrement ne pas lire ce qui se dit sur lui dans les médias, avait tout de même eu vent de ces prédictions, et savourait donc la réponse donnée sur le terrain.

« La réponse, on la donne toute la semaine avec mes joueurs: on travaille. Il y a parfois de bonnes choses, parfois on ne fait pas tout bien. Le plus important, c’est d’avoir l’adhésion de mon groupe. Je pense que c’est ce que j’ai depuis quelques temps. On a des résultats plutôt bons depuis bientôt trois ans et la victoire est une belle réponse à ce qu’on a pu entendre, à tous ceux qui nous prédisaient l’apocalypse… j’en ai même entendu dire qu’il fallait voir le match parce qu’il y aurait une avalanche de buts. C’est la meilleure réponse qu’on puisse leur donner. Comme quoi dans le football, il faut réfléchir avant de parler », a balancé l’entraineur lyonnais, qui a clairement le droit à sa revanche après la performance et le coup tactique réalisé en Angleterre par l’OL.