OL : L'énigmatique réponse de l'OL sur le cas Ruben Dias

Depuis 48 heures, et les révélations du quotidien sportif portugais Record, on sait que l'Olympique Lyonnais s'intéresse à Ruben Dias, le défenseur de Benfica. L'OL aurait proposé 30ME pour s'offrir les services de ce joueur de 21 ans, mais le club portugais aurait fait savoir à Jean-Michel Aulas qu'il fallait lever son option d'achat en payant 45ME pour faire affaire. Ce lundi, dans les colonnes du Progrès, on évoque cette piste Ruben Dias, et pour en savoir plus le quotidien régional a interrogé Florian Maurice, le patron de la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais, sur ce sujet précis.

« Florian Maurice n’a pas démenti. Benfica a évoqué une offre de l’OL à 30 millions, qui paraît colossale. Mais le club portugais exigerait 45 millions, soit la clause libératoire du joueur. « Je sais tout ça, on va voir », a répondu Florian Maurice. À ce tarif, il y a autant de chances de voir le jeune homme débarquer entre Rhône et Saône, qu’un oranger pousser sur la banquise ! », prévient Le Progrès, qui ne voit pas ce dossier se finaliser à ce prix. Mais Florian Maurice a peut-être une autre idée en tête pour finaliser ce deal.