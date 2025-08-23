OL ‍: L'empire Textor s'écroule, Botafogo craint la faillite

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après avoir mené l'Olympique Lyonnais au bord du précipice, John Textor est désormais pointé du doigt au Brésil. Botafogo est à présent dans une situation très périlleuse et son avenir est en danger.

La semaine est compliquée pour John Textor. Après l'élimination de son club brésilien en Copa Libertadores, l'homme d'affaires américain est rattrapé par la réalité des chiffres au Brésil, tout comme il a fini par l'être à Lyon. En effet, pour en avoir le coeur net, SAF Botafogo a procédé à une analyse des comptes du club, et il s'avère que le résultat, dévoilé par le compte spécialisé brésilien @dataFut, révèle que les finances de l'équipe sud-américaine sont exsangues, et que l'endettement est énorme, au point que la faillite de Botafogo est envisagée. En effet, après les différents recrutements décidés par John Textor, le club aurait 156,6 millions d'euros à rembourser dans les saisons qui viennent, mais surtout 98 millions d'euros d'ici à un an.

Textor et le football, ça tourne à la catastrophe

De acordo com uma empresa contratada pela SAF do Botafogo para analisar sua situação financeira, foi constatado que o clube vai precisar de cerca de 1 BILHÃO DE REAIS (R$ 969.5 MILHÕES ) nos próximos anos para pagar contratações de jogadores.



Sendo que; R$ 625.8 MILHÕES são no… pic.twitter.com/UVXHuabwqc — DataFut (@DataFutebol) August 22, 2025

Pour João Pedro Fragoso, journaliste d'O Globo qui suit plus précisément l'actualité de Botafogo, la catastrophe se rapproche de plus en plus pour le légendaire club brésilien. « Le rapport indique également que la SAF de Botafogo pourrait ne pas avoir les ressources nécessaires pour honorer ses obligations à court terme, ce qui constituerait un risque pour la poursuite des opérations du club », précise notre confrère. Il est vrai que l'on voit mal comment John Textor, qui a mené l'Olympique Lyonnais à la catastrophe, évitée de justesse grâce à l'intervention de Michele Kang, pourrait s'en sortir au Brésil avec des méthodes similaires à celles mises en place à l'OL. Reste à connaître l'éventuelle implication de tout cela sur Eagle Football.

