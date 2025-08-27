OL ‍: L'avenir de Fofana lié au match Liverpool-Arsenal

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Sur cette fin de mercato l’Olympique Lyonnais pourrait perdre quelques éléments pour des raisons économiques. Le club rhodanien va devoir gérer le cas Malick Fofana lors des prochains jours. Les offres ne se bousculent pas sur le bord du Rhône, mais tout peut aller très vite.

Malick Fofana a encore réalisé une belle prestation face à Metz lors de la deuxième journée de Ligue 1. Buteur, le Belge a aidé sa formation à enchaîner une deuxième victoire consécutive en championnat. En cette fin de mercato, l’Olympique Lyonnais souhaite le conserver. Mais le septuple champion de France a encore besoin de 40 millions d’euros dans ses caisses pour tenter d’équilibrer ses comptes. Après un été difficile, les offres ne sont pas assez élevées pour laisser filer Fofana. Un élément peut cependant changer la donne.

Fofana ne sera pas forcé

🧐Le cas Malick Fofana pose question à Lyon !



L'OL doit-il le vendre à tout prix ? @hugoguillemet dévoile les toutes dernières informations sur le dossier. 🗂️ #EDS pic.twitter.com/RPgJA2gcRB — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) August 26, 2025

Dans l’émission l’Equipe du Soir, le journaliste spécialisé de l’OL, Hugo Guillemet a fait le point sur la situation de l’ailier belge. La logique économique passe en priorité à l’heure actuelle du côté de Lyon. « Il y a une logique économique qui prévaut à l’OL. Mais là, en l’occurrence, le club est en difficulté pour le vendre parce que la seule offre qu’ils ont eue, c'est celle de Everton. En tout cas à la hauteur de ce qu’eux attendent. Environ 40 millions d’euros voire un peu plus. Et de son côté Malick Fofana est très bien à l’OL, il sait qu’il peut faire une grande saison à l’OL, » explique-t-il. Cependant, Malick Fofana ne sera pas forcé de quitter l’OL. Le joueur rêve d’une grosse écurie européenne. Mais les effectifs sont déjà complets. Seule une blessure pourrait changer le destin du Belge. « Maintenant que John Textor n’est plus à l’OL, je vois mal les dirigeants forcer Fofana à partir. Mais par exemple ce week-end, il y a un Liverpool-Arsenal. Et si tu as un ailier qui se blesse, je ne leur souhaite pas, d’un côté ou de l’autre, on peut imaginer qu’un des deux clubs va dégainer sur Fofana, » conclut-il. Les dirigeants rhodaniens auront donc un œil sur Anfield ce dimanche à 17 h 30 juste avant l’Olympico.