OL : L'ASSE veut la peau de Lyon, Houssem Aouar adore ça !

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Accroché par Lille dimanche soir en clôture de la 35e journée, l’Olympique Lyonnais s’est exposé au retour de l’AS Saint-Etienne, vainqueur de Monaco plus tôt dans la journée. Désormais, les hommes de Jean-Louis Gasset n’ont plus qu’un point de retard sur les Gones, à trois matchs de la fin du championnat. Et alors que l’OL sera en déplacement à Marseille la semaine prochaine, la troisième place est plus que jamais indécise. Mais cela ne dérange pas Houssem Aouar, lequel trouve au contraire ce scénario particulièrement palpitant. Les supporters ne seront peut-être pas tous de cet avis…

Un duel palpitant selon Houssem Aouar

« On voulait aussi, avec une grande ambition, se rapprocher de Lille. On n’a pas su le faire, on va essayer de se rattraper à Marseille. Si cela rajoute du piquant le fait que ce soit l’ASSE ? Bien sûr. Vous savez très bien que le fait que ce soit eux, ça fait que ça va être un peu plus tendu et que ça met un peu plus de pression. On va faire le maximum et essayer de ramener l’OL en Ligue des champions » a lâché Houssem Aouar, qui prend ce duel final avec beaucoup de légèreté. Il faudra pourtant une grande détermination et un énorme mental pour résister au retour de l’ASSE, équipe inarrêtable en cette fin de saison. Et qui a les dents qui rayent le parquet…