OL : L'ASSE va griller Lyon, il est prêt à miser gros !

Vainqueur de Reims sans trembler dimanche après-midi, Saint-Etienne impressionne en cette fin de saison. Et pour cause, les Verts viennent d’enchaîner quatre victoires et un match nul lors des cinq derniers matchs de Ligue 1. Suffisant pour doubler Marseille et mettre une énorme pression sur Lyon, à un mois de la fin du championnat. Pour certains observateurs, l’ASSE est même devenue le favori n°1 dans la course au podium. C’est par exemple l’avis exprimé par Jérôme Alonzo sur le plateau de La Chaîne L’Equipe.

« Les Verts ont fait un match costaud à Reims. Ruffier n’a pas eu grand-chose à faire. Les Stéphanois n’ont pas été malheureux sur leurs deux buts. Ils ont eu la réussite mais ils sont très solides en ce moment et leur calendrier est favorable. Ils ont les joueurs pour le faire. Gasset sait manager ces moments-clés. C’est un type extraordinaire. Et il a dans son groupe des gars comme Debuchy qui peuvent affronter ce dernier mois de compétition » a expliqué l’ancien gardien du Paris Saint-Germain, intimement persuadé que Saint-Etienne peut réaliser l’exploit, au profit de Lyon donc, mais également de Marseille.