OL : L’arnaque du Barça, Aulas la sent venir

Avec ce marché des transferts complètement décalé, certaines situations pour les joueurs en fin de contrat deviennent périlleuses.

L’Olympique Lyonnais a bien compris que Memphis Depay ne voulait pas prolonger son contrat, et serait donc libre de partir pour zéro euro en fin de saison. Autant dire qu’il reste moins d’un mois pour faire une belle vente avec le Néerlandais, qui se trouve être dans le viseur du FC Barcelone. Un montant de 20 à 30 ME a été évoqué dernièrement, car l’ancien de Manchester United est encore jeune (26 ans), revient fort de blessure, et est surtout un choix affichée du nouvel entraineur Ronald Koeman. Mais Lyon n’est pas en position de force, et le Barça compte bien en profiter. Selon L’Equipe, pendant la trêve internationale, le club catalan lui a confirmé son envie de le recruter, et aurait déjà trouvé les contours d’un accord pour son futur contrat.

Il lui a aussi été demandé de ne pas prolonger bien évidemment, mais également de rester patient. Car la tactique de la formation espagnole est redoutée par Jean-Michel Aulas, qui voit bien le Barça attendre jusqu’au dernier moment, début octobre, pour passer à l’action avec une offre qui sera « mieux que rien » pour l’OL. Car malgré les rumeurs, le président lyonnais n’a absolument aucun contact avec les dirigeants barcelonais, et s’attend donc à recevoir une offre au rabais à la fin du marché des transferts. Une tactique que Memphis Depay a parfaitement compris, lui qui ne force pas son talent à l’image de son match face à Bordeaux, et laisse surtout transparaitre l’attitude d’un joueur peu impliqué, ce qui risque de forcer l’OL à accepter rapidement l’offre de dernière minute du FC Barcelone.