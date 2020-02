OL : L'Algérie aux oubliettes, Aouar vise l'Euro avec la France !

Dans : OL.

Depuis son éclosion sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar est régulièrement confronté aux questions au sujet de son avenir international.

Et pour cause, le meneur de jeu de l’OL a la possibilité de choisir l’Equipe de France ou la sélection algérienne. En octobre dernier, le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, confirmait son intérêt pour Houssem Aouar. « Ils sont bons (Aouar, Aït-Nouri et Adli), mais ils sont en équipe de France. Evidemment qu’ils sont intéressants. Ils jouent en Ligue 1, sont Algériens et sont des joueurs de qualité. Nous sommes intéressés puisqu’ils n’ont pas encore rejoint l’équipe A et qu’il reste une possibilité, bien qu’on n’ait jamais vu ça » déclarait le patron de la sélection algérienne, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations en 2019.

Toutefois, il semblerait qu’Houssem Aouar soit beaucoup plus chaud à l’idée de revêtir, dans le futur, le maillot de l’Equipe de France. Et pour cause, L’Equipe dévoile dans son édition de dimanche que le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais a fait de l’Euro 2020 avec les Bleus un réel objectif en cette fin de saison. Pour le quotidien national, Houssem Aouar a mené une réflexion avec ses proches sur la façon dont il pourrait passer un cap dans sa carrière, avec notamment l’envie de faire plus de différences et d’être davantage décisif. « Une manière de s’imposer comme un leader de l’OL et de goûter à l’Equipe de France. Avec l’Euro 2020 calé dans un coin de la tête, même si l’Algérie continue à le courtiser » indique le journal, pour qui l’objectif d’Houssem Aouar est clairement d’être convoqué par Didier Deschamps à Clairefontaine. Pour rappel, en octobre dernier, le milieu de l’OL avait été appelé pour compenser une blessure de Paul Pogba. Mais, gêné aux adducteurs, Houssem Aouar n’avait pas été en mesure de répondre favorablement à Didier Deschamps…