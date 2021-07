OL : L'Ajax bluffe pour Onana, Lyon a presque gagné

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais patiente toujours concernant André Onana, l'Ajax Amsterdam n'ayant pas accepté l'offre initiale de Juninho pour son gardien de but. Mais le temps joue en faveur de l'OL.

Le dossier André Onana semble s’accélérer puisque @Polprins, journaliste spécialiste du football du Benelux, affirme que le club néerlandais et l’Olympique Lyonnais ne sont plus si loin d’une solution pour permettre au gardien de but international camerounais de rejoindre l’OL. Ce dernier ayant déjà négocié les détails de son contrat avec le club de Jean-Michel Aulas, ce sont les dirigeants de Lyon et de l’Ajax Amsterdam qui doivent s’entendre financièrement. D’un côté l’Olympique Lyonnais est disposé à investir 5ME pour recruter Onana, tandis que Marc Overmars réclame le double. Pour notre confrère, l’Ajax veut tenter de marchander jusqu’au bout, mais n’a pas réellement les pleins pouvoirs dans ce dossier.

Et @Polprins de se montrer très optimiste sur la suite de ce transfert. « L’accord entre l’OL et l’Ajax est proche pour Onana. Overmars profite de l’intérêt d’autres clubs pour essayer d’en tirer plus que le prix de base annoncé, mais la durée de son contrat ne permet pas des négociations importantes. Le transfert reste en très bonne voie », explique le journaliste, qui estime que le club néerlandais va désormais finaliser la vente de son gardien de but, afin de pouvoir lancer son recrutement à ce poste. Du côté de l'Ajax Amsterdam, on serait déjà tournée vers la Turquie pour trouver le remplaçant d'André Onana.