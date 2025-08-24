OL ‍: Kumbedi quitte Lyon, accord imminent

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais a parfaitement lancé sa saison. Victorieux face à Metz ce samedi (3-0), le club rhodanien enchaîne une deuxième victoire de suite. Côté mercato, le septuple champion de France est en passe de conclure la vente de Saël Kumbedi. Le jeune défenseur de 20 ans va filer en Allemagne.

L’Olympique Lyonnais a réussi sa transition. Après un été mouvementé, le club rhodanien a enchaîné ce samedi soir une deuxième victoire en autant de journées de championnat en Ligue 1. Une performance inédite depuis 2019 pour le septuple champion de France. Avec ce succès face à Metz (3-0), les joueurs de Paulo Fonseca enchaînent un nouveau match sans prendre de but. Défensivement rodé, le septuple champion de France s’apprête à perdre un jeune joueur. Saël Kumbedi est sur le départ. Le central de 20 ans va s’engager du côté de l’Allemagne.

Accord avec Wolfsburg pour Saël Kumbedi

Selon Foot Mercato, le natif de Stains va filer du côté de Wolfsburg. Les deux clubs sont proches d’un accord selon le quotidien sportif français. Un transfert évalué à sept millions d’euros avec deux millions en bonus. Toujours selon Foot Mercato, il ne reste que l’accord du joueur. La décision sera imminente. Formé du côté du Havre, Saël Kumbedi a débarqué sur les bords du Rhône en août 2022 contre un million d’euros. Après 62 matchs sous le maillot lyonnais, le défenseur international français U20 est sur le point de découvrir un nouveau championnat. À noter selon Foot Mercato que l’OL a déjà refusé une première offre de Lille pour le défenseur central. Une offre évaluée à cinq millions d’euros. L’OGC Nice suit également la situation de près. L’OL est vendeur et il ne manque que l’accord du joueur pour filer du côté de la Bundesliga.