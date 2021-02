OL : Kokcu affole le mercato, Lyon se mêle à la bataille

Dans : OL.

Du haut de ses 20 ans, Orkun Kökcü devrait être l’un des grands agitateurs du prochain mercato à travers l’Europe.

Sous contrat avec Feyenoord jusqu’en juin 2025, le Turc s’impose doucement mais surement comme l’un des joueurs les plus prometteurs du championnat néerlandais. Le milieu de terrain est encore un diamant à polir et vraisemblablement, de nombreux clubs européens aimeraient faire grandir Kökcü chez eux dès la saison prochaine. A en croire les informations obtenues par Gianluca Di Marzio, l’Olympique Lyonnais fait partie des clubs très chauds pour accueillir le natif d’Haarlem dès cet été. Mais ce joueur supervisé par Bruno Cheyrou et apprécié par Juninho n’a pas seulement tapé dans l’œil de l’OL, cela serait bien trop facile…

Le spécialiste du mercato italien croit savoir qu’Arsenal suit le joueur depuis plus d’un an, tandis que l’Inter Milan et l’AS Roma ont également manifesté leur intérêt. Pour l’heure, aucun des clubs intéressés n’est directement entré en négociation avec Feyenoord pour tenter d’obtenir le renfort d’Orkun Kökcü. Mais les grandes manœuvres pourraient rapidement être lancées, d’autant plus que Feyenoord est dans une situation financière très délicate, et ne s’opposera donc logiquement pas au départ de sa pépite. Pour l’heure, le prix exigé par le club néerlandais pour vendre son milieu de terrain de 20 ans n’a pas filtré. Orkun Kökcü est d’ores et déjà estimé à plus de 10 ME par les différents estimateurs de valeurs marchandes. Un premier tarif qui met l’OL au parfum, même si rien n’empêche les Gones de tenter un coup de poker en proposant une somme inférieure au Feyenoord. Cette saison, Kökcü a disputé 19 matchs toutes compétitions confondues pour un total de deux buts marqués et une passe décisive délivrée.