OL : Kadewere obtient une note terrible dans L'Equipe !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Expulsé en fin de match dimanche contre Nice, Tino Kadewere a largement contribué au naufrage de l'Olympique Lyonnais. Il le paie cher.

Pendant 80 minutes, l’Olympique Lyonnais avait tout bon sur la pelouse de l’Allianz Riviera et la formation de Peter Bosz semblait filer vers une précieuse victoire contre Nice. Mais la fin du match a tourné au cauchemar pour l’OL, et surtout pour Tino Kadewere, auteur d’une masterclass incroyable sur tout ce qu’il ne faut pas faire. Pas dans le coup face au Gym, avec notamment une énorme occasion ratée à l’heure de jeu, l’ancien Havrais est pourtant resté sur le terrain, avant de sortir consécutivement à une expulsion évidemment totalement justifié suite à tacle dément sur Melvin Bard. Au moment d’analyser la prestation de son joueur offensif, Peter Bosz, pas non plus très bien inspiré sur le plan du coaching, n’a pas voulu tirer sur l’ambulance, mais a tout de même reconnu qu’il serait bien que l’Olympique Lyonnais finisse parfois des matchs à 10. De son côté, et sans citer personne, Léo Dubois est également consterné : « On a la maîtrise et on pète les plombs, on disjoncte, je ne comprends pas ».

La semaine de Kadewere est catastrophique entre son apport sur le terrain, son manque de lucidité devant le but et cette faute stupide à 70m de son but qui tue son équipe. Pas sûr qu’on le revoit titulaire à l’OL tout de suite. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) October 24, 2021

Forcément la performance de Tino Kadewere vaut à ce dernier des notes désastreuses et pas loin d’être historiques. Si dans Le Progrès, on est relativement clément avec l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, qui hérite d’un « 3 », dans L’Equipe, Kadewere est découpé avec un « 1 », une note rarissime dans le quotidien sportif. « Son expulsion sur un tacle ultra-dangereux a tout changé, tout en scellant un match raté. A l’image de sa frappe dans les nuages, il a multiplié maladresses techniques, passes ratées et mauvais choix », justifie le quotidien sportif au sujet de la terrible note attribuée au joueur de l’Olympique Lyonnais. Pour Tino Kadewere, le réveil risque d'être difficile, car du côté de la commission de discipline on ne lui fera probablement aucun cadeau suite à son geste sur Melvin Bard. Pas certain que les supporters de Lyon soient mécontents de le voir sur la touche pendant quelques matchs.