OL : Kadewere ne sera pas un « Reine-Adélaïde » n°2 à Lyon

Arrivé à l'Olympique Lyonnais pour tenir un rôle de buteur, Tino Kadewere s'est finalement installé sur un des côtés de l'attaque lyonnaise. Pas de quoi l'énerver, loin de là même.

Recruté par l’OL au Havre, où il était devenu le meilleur buteur du club, mais également de la Ligue 2, Tino Kadewere a ouvert son compteur sous le maillot lyonnais il y a bientôt deux semaines contre Strasbourg. Et le jeune international zimbabwéen a confirmé contre Monaco que Rudi Garcia pouvait compter sur lui, même si l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a décidé de le repositionner sur le côté. Une décision que Tino Kadewere ne veut surtout pas contester, l’attaquant de 24 ans estimant que c’est à son entraîneur, et à lui seul, de décider le poste où il est à même d’apporter le plus à l’équipe de l’OL. Se confiant ce samedi au Progrès, avant un déplacement très attendu à Lille, l’attaquant lyonnais laisse à Rudi Garcia le soin de faire les bons choix.

Interrogé sur cette position nouvelle pour lui, Tino Kadewere est lucide. « C’est le football. Avant en Suède, à Djurgarden, j’ai joué un peu au milieu, et même milieu défensif, devant la défense (...) Un joueur de football peut jouer partout. J’aime le foot, le jeu. Si le coach me met sur le côté ou dans l’axe, ce n’est pas grave. J’ai besoin d’aider l’équipe. Travailler pour l’équipe, faire des passes décisives, marquer, c’est mon objectif. Le poste n’est pas le plus important. Le plus important c’est de gagner. Et après, j’aime bien jouer sur le côté », fait remarquer, dans le quotidien régional, le jeune attaquant de l’Olympique Lyonnais. Rudi Garcia peut dormir tranquille, il n’y aura pas de prise de tête avec Tino Kadewere comme cela a été le cas avec Jeff Reine-Adélaïde.