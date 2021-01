OL : Kadewere et Benzema, un nouveau rêve prémonitoire ?

Dans : OL.

Avant le derby entre Lyon et Saint-Etienne dimanche soir, Karim Benzema a posté un message sympa à l’égard de Tino Kadewere.

Via son compte Twitter, l’attaquant du Real Madrid avait encouragé son club formateur et adressé un message à l’intention du buteur zimbabwéen. « Lyonnais, ce soir vous pouvez rendre fiers et heureux toute une ville, on est tous derrière vous. Tino, continue de réaliser tes rêves » avait écrit Karim Benzema, en référence à la belle histoire du match aller. Pour rappel, Kadewere avait indiqué avant le premier choc entre l’ASSE et l'OL au Groupama Stadium qu’il avait rêvé qu’il inscrirait un doublé la nuit avant le match… ce qu’il était parvenu à faire en l’espace de dix minutes après son entrée en jeu.

De nouveau auteur d’un doublé à Geoffroy-Guichard dimanche soir, l’ancien attaquant du Havre a eu écho du message d’encouragement de Karim Benzema. Au micro de Téléfoot, il a par ailleurs été invité à s’exprimer au sujet de l’attaquant français. L’occasion pour Tino Kadewere de faire savoir son admiration pour le buteur du Real Madrid avec un nouveau rêve : évoluer un jour avec lui. « Jouer avec Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais ou le rejoindre à Madrid ? Peu importe, jouer avec lui serait un rêve qui deviendrait réalité (rires) » a fait savoir l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, auteur de 9 buts en Ligue 1 et dont la love-story avec Karim Benzema ne manquera pas de faire sourire les supporters du club rhodanien. Reste maintenant à voir si l’association des deux hommes aura l’occasion de voir le jour dans un futur plus ou moins proche, ce qui semble toutefois hautement improbable à court terme. Mais attention, avec les rêves de Tino Kadewere, tout est possible.