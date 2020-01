OL : Kadewere à Lyon pour 17ME, les Anglais s'affolent

Dans : OL.

Même si cette semaine, un dirigeant havrais a nié avoir reçu des offres pour Tino Kadewere, le meilleur buteur de L2 excite pas mal de monde et notamment Lyon.

Tino Kadewere est l’énorme révélation de la première moitié de saison de Ligue 2, l’attaquant du Havre ayant marqué 18 buts, dont le dernier vendredi pour donner la victoire au club doyen à Niort. Agé de 24 ans, Tino Kadewere affole les compteurs et il semblait évident que plusieurs clubs allaient finir par tourner autour d’un joueur lié jusqu’en 2022 avec le HAC. Pour l’instant, le club normand a avoué avoir reçu des offres du Qatar, mais rien d’autre. Il s’agit probablement d’un petit coup d’intox, car des informations en provenance d’Angleterre font état d’une proposition concrète déjà transmise par Aston Villa au Havre pour un transfert de Tino Kadewere lors de ce mercato d’hiver.

17ME et Lyon s'offre le meilleur buteur de L2

Mais selon le Birmingham Mail, dans ce dossier, Aston Villa craint énormément la concurrence de l’Olympique Lyonnais, alors que des rumeurs parlent aussi de l'intérêt de Newcastle, Tottenham et Norwich. Pour essayer de s’offrir Tino Kadewere, Jean-Michel Aulas aurait déjà transmis une offre de 14ME aux dirigeants havrais, mais ces derniers auraient refusé ce deal, réclamant au moins 17ME avant d’envisager un départ de leur meilleur buteur. Encore en course pour éventuellement monter en Ligue 1, Le Havre hésite à céder son atout majeur. Mais dans le passé, le club haut-normand a fait quelques belles affaires avec l’OL, alors pourquoi pas une de plus. La balle semble désormais dans le camp de Lyon.