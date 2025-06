OL ‍: Junya Ito bientôt à Lyon ‍?

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Relégué en Ligue 2, le Stade de Reims devrait voir plusieurs de ses cadres s'en aller cet été. Le Japonais Junya Ito en fait partie et compte déjà un prétendant : Botafogo. Le club brésilien d'Eagle est-il une étape avant l'Olympique Lyonnais ?

C'est le refrain traditionnel lors des relégations en Ligue 2, le dépeçage des équipes condamnées. Avec ses finances limitées, le Stade de Reims n'échappera pas à la règle. Le club champenois risque de perdre notamment le gardien Yehvann Diouf, son milieu Valentin Atangana et ses deux attaquants japonais Keito Nakamura et Junya Ito. Agé de 32 ans, ce dernier possède des qualités techniques qui pourraient convenir à des équipes bien plus fortes. Ito est international, ayant disputé la Coupe du monde 2022 avec le Japon.

John Textor vise Junya Ito

Un profil qui séduit John Textor. Le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais vise son transfert cet été mais pas pour les Gones au départ. En effet, selon le média Fogao Do Meu Coraçao, Botafogo est venu aux renseignements pour Junya Ito. Le partenaire brésilien de l'OL au sein d'Eagle Football Group recherche un ailier pour la suite de la saison et notamment pour la Coupe du monde des Clubs qui démarre la semaine prochaine.

🇯🇵 Botafogo sondou o ponta Junya Ito (32) do rebaixado Reims, que deve estar de saída.



🧩 Ponta muito inteligente com excelente armação e posicionamento e que faz muito bem a pressão e recuperação de bola. Tem uma idade mais avançada, o que pode ser ruim.



Selo CIFUTBR PRATA!🥈 pic.twitter.com/Wob8NkhLJW — Cifut Brasil (@CifutBR) June 7, 2025

Joueur technique et expérimenté, Ito ne ferait pas tâche lors du tournoi organisé par la FIFA aux Etats-Unis. Par contre, son transfert ne sera pas évident pour John Textor qui devra négocier avec l'un de ses ennemis en France Jean-Pierre Caillot. Le président rémois a déjà dénoncé les mouvements dans la sphère Eagle Football avec le transfert polémique de Thiago Almada. Sous contrat jusqu'en 2026, Junya Ito fait figure de bonne affaire sur le plan financier et ne nécessitera pas un investissement lourd. Un intérêt de l'OL ne serait pas insensé même si John Textor semble privilégier Botafogo d'abord.