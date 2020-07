OL : Juninho trop gentil à Lyon, Romain Molina sent le fiasco

Dans : OL.

Arrivé il y a un an au poste de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Juninho a connu bien des bouleversements depuis son retour.

Romain Molina fait rarement dans la dentelle, et lorsque le journaliste évoque le cas de Juninho à l’Olympique Lyonnais, il avoue être dépité par la situation de l’ancien joueur brésilien de l’OL pour qui il a le plus grand respect. Dans sa dernière vidéo, Romain Molina n’y va pas avec le dos de la cuillère, estimant que le directeur sportif lyonnais n’avait pas réellement les pleins pouvoirs et surtout se faisait savonner la planche. Au cœur de cette situation inconfortable pour Juninho, il évoque Gérard Houllier et Rudi Garcia, lesquels ne seraient pas réellement disposés à accepter les choix du Brésilien.

« Juninho ? Quel soutien il a au club ? C’est Gérard Houllier qui a une vraie influence. S’il y a un problème, c’est Juninho qui va prendre. C’est quelqu’un de gentil. Il n’est pas tordu. Il n’est pas fait pour ce boulot-là. Tout le monde le dit. Il peut être entraîneur ou conseiller du président, mais pas directeur sportif. Je ne pense pas qu’il ait le vice pour faire ça. C’est un mec qui a une vraie vision. Il est intelligent. Qu’on soit d’accord ou pas avec lui, Juninho est quelqu’un qui a des choses à dire. Mais il va se faire bouffer par Garcia et ses agents ou Houllier », prévient un Romain Molina clairement persuadé que le carrière de Juninho à l'Olympique Lyonnais va devoir faire l'objet d'une réflexion avec Jean-Michel Aulas.