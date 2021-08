OL : Juninho tente un double deal en Turquie

Dans : OL.

Par Baptiste Mulatier

L’Olympique lyonnais, presque fantomatique sur le marché des transferts depuis le début de l’été, s’active pour deux joueurs du Fenerbahçe : Ozan Tufan et Dimitrios Pelkas.

Auteur d’un début de saison catastrophique, l’OL se retrouve déjà dans l’urgence. Peter Bosz réclamait des recrues dès le début du mois d'août afin de pouvoir appliquer sa philosophie de jeu. Après un match nul contre Brest (1-1) et une défaite sanglante à Angers (0-3) contre l’ancien de la maison, Gérald Baticle, le constat reste le même : Lyon doit absolument recruter pour se renforcer. Seulement deux joueurs ont rejoint le Rhône cet été : Damien Da Silva et Henrique Silva. Un défenseur central et un latéral gauche. Juninho doit maintenant s'attaquer à d'autres secteurs de jeu. Le directeur sportif brésilien a, selon le média turc fotomac, jeté son dévolu sur deux milieux du Fenerbahçe. Un relayeur, Ozan Tufan, et un profil plus offensif : Dimitrios Pelkas. L’OL va accélérer dans les prochains jours.

Juninho va négocier en Turquie

A en croire le site d’information turc, Juninho va se rendre dans les prochains jours à Istanbul pour négocier. Il sera accompagné d’un agent pour régler tous les détails des deux transferts. L’heure serait donc à l’optimisme pour l’OL qui espère engager les deux joueurs. Le club turc n’est pas fermé à ces départs. Ozan Tufan, titulaire avec la Turquie à l’Euro, a perdu sa place dans le onze après l'arrivée de Vitor Pereira à la tête de l'équipe. Enfin, Fenerbahçe espère réaliser une belle plus-value pour le Grec, Dimitrios Pelkas, recruté pour environ 1,9 ME en 2020 en provenance du PAOK Saloniki. Reste désormais à savoir si le nouveau club de Mesut Ozil jouera la carte Moussa Dembélé durant les négociations. L’attaquant français fait partie d’une liste d’attaquants visés par Fenerbahçe avec Alexander Sorloth, auquel l’OM s’intéresserait.