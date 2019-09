OL : Juninho s'est mis les supporters dans la poche, les Bad Gones l'avouent

Dans : OL, Ligue 1.

Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais entamera son sprint de septembre à l’occasion du déplacement à Amiens. Ensuite, viendra un enchainement assez impressionnant de rencontres, dont plusieurs chocs déjà capitaux contre le Zénith, Leipzig en Ligue des Champions, ou encore le PSG et l’ASSE en championnat. Un menu qui peut inquiéter, sachant que l’OL, après un début en fanfare, n’a pris qu’un point en deux matchs face à Montpellier et Bordeaux, et compte déjà du retard sur un PSG qui n’a pas démarré pied au plancher. Pas de quoi ébranler la confiance des supporters. Eux qui étaient si défiants envers Bruno Genesio, ont tenu à apporter publiquement leur soutien envers Juninho, au bout de la quatrième journée seulement.

« Depuis son retour au club au mois de juin, nous avons eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises Juninho, pour des réunions de travail toujours très fructueuses. La dernière réunion en date a eu lieu ce mercredi, à l’orée d’une série de 7 matchs en 3 semaines qui se terminera par le 1er derby de l’année. D’ores et déjà, nous pouvons affirmer avec force que nous avons toute confiance en Juninho et son staff technique pour mener à bien les missions qui lui sont confiées. Si ce début de saison ressemble à des montagnes russes en termes d’émotions, nous savons qu’un vrai travail de fond est effectué, notamment pour résorber des blessures passées, et que les résultats seront au rendez-vous », ont affirmé les Bad Gones dans un communiqué. Une vraie bénédiction pour Juninho, qui n’a donc absolument rien à craindre des tribunes pour le moment.