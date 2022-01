OL : Juninho part, Bruno Guimaraes en plein doute ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Recrue phare de l’OL en janvier 2020 pour 20 millions d’euros, Bruno Guimaraes est un homme de base de Peter Bosz cette saison.

Eblouissant lors de son arrivée à Lyon il y a deux ans, Bruno Guimaraes a connu une période moins faste sous les ordres de Rudi Garcia la saison dernière. Avec Peter Bosz aux commandes, le Brésilien est redevenu un taulier de l’Olympique Lyonnais, un homme fort du dispositif du coach néerlandais dans le Rhône. Sous contrat avec les Gones jusqu’en juin 2024, Bruno Guimaraes avait commencé à évoquer une prolongation avec l’ancien directeur sportif du club lyonnais, Juninho. Mais avec le départ de « Juni », il semblerait que Bruno Guimaraes, par ailleurs convoité par Arsenal ou encore l’AS Roma, ne soit plus aussi pressé que cela de négocier une prolongation à Lyon. C’est tout du moins ce qu’il a bien fait comprendre au détour d’une interview accordée à Globo Esporte.

Bruno Guimaraes très évasif sur son avenir

« C'est normal d'être sollicité quand vous êtes champion olympique, appelé en sélection et performant individuellement. Mais je n'aime pas trop y penser. Je laisse mes agents gérer ça » lance-t-il d’abord pour répondre aux rumeurs l’envoyant à l’AS Roma et à Arsenal, avant de poursuivre. « Là, il y a du changement à la direction. On avait parlé rapidement de prolongation quand Juninho était au club. Le moment venu, on en parlera. L'urgence c'est de faire remonter l'OL au classement et remettre Lyon à sa place. Le club n'a jamais gagné la Ligue Europa et on va batailler pour la conquérir. On a perdu beaucoup de points bêtement, en fin de match. Mais on ne va plus commettre les mêmes erreurs. On a beaucoup parlé, on a fait beaucoup de vidéos et on va remettre Lyon en haut du classement » a expliqué Bruno Guimaraes, passeur décisif pour Lucas Paqueta contre le PSG dimanche soir et qui est maintenant très évasif quant à son avenir à l’Olympique Lyonnais…