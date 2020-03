OL : Juninho ne lui avait rien dit, Bruno Guimaraes est choqué

Dans : OL.

Séduit par le projet lyonnais présenté par son compatriote Juninho, Bruno Guimaraes a immédiatement emballé le staff et les supporters de l’OL.

Ses premières prestations ont eu un impact immédiat sur les résultats lyonnais, avec trois victoires de rang, aucun but encaissé, et des succès de prestige face à la Juventus et le voisin de l’ASSE. Grâce à son activité, sa faim de ballons et son sens du jeu, le Brésilien provoque un véritable engouement. Et c’est réciproque, puisque les supporters l’ont déjà adopté en quelques semaines seulement. Le calendrier de la saison lyonnaise s’accélère donc au moment parfait pour l’international olympique brésilien, qui voit les gros matchs s’enchainer, dans un Groupama Stadium qui n’attendait que ça pour s’enflammer. Résultat, même au niveau de l’ambiance, « Bruno G » est conquis par son nouveau club, ce qu’il ne soupçonnait visiblement pas.

« Deux matches difficiles ont été joués et il faudra bien dormir et bien s’alimenter pour être prêt mercredi. Juninho m’avait parlé de beaucoup de choses mais il a oublié de me dire que ce public est si tendre et passionné. Je ne m’attendais pas à une telle ambiance », a livré Bruno Guimaraes, qui reçoit des tonnes de messages d’amour et de félicitations sur les réseaux sociaux. A confirmer avec la venue du PSG ce mercredi en Coupe de France, pour une affiche qui sent bon la Ligue des Champions.