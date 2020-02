OL : Juninho n’en voulait pas, Lyon l’a quand même recruté

Dans : OL.

A la tête de la direction sportive de l’Olympique Lyonnais, Juninho ne parvient pas toujours à imposer ses idées. Et notamment sur le marché des transferts.

Malgré les mises au point du président Jean-Michel Aulas, l’entente ne semble pas parfaite entre les différents décideurs à l’Olympique Lyonnais. Ces derniers mois, plusieurs sources ont évoqué des désaccords voire des tensions entre certains dirigeants. On parle notamment de relations difficiles entre le directeur sportif Juninho et le responsable du recrutement Florian Maurice. Un contexte confirmé par le journal L’Equipe, qui prend l’exemple du dossier Karl Toko Ekambi (27 ans)cet hiver. En effet, le quotidien sportif affirme que l’attaquant prêté par Villarreal, proposé au club rhodanien par ses agents, a rapidement emballé le recruteur ainsi que l’entraîneur Rudi Garcia.

En revanche, le dirigeant brésilien n’était pas très enthousiaste, lui qui n’aurait pas vraiment participé aux discussions pour la signature de l’international camerounais. En réalité, l’ancien milieu de l’OL avait une préférence pour le Sud-Coréen Hwang Heechan (24 ans), retenu par le Red Bull Salzbourg et surtout barré par son statut de joueur extracommunautaire. Juninho n’a donc pas eu le dernier mot sur l’identité de l’attaquant destiné à compenser les blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde. Et finalement, les faits donnent raison à Garcia et à Maurice puisque Toko Ekambi réussit pour le moment ses débuts à Lyon, avec deux buts inscrits et un penalty provoqué en trois matchs.