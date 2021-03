OL : Juninho le kiffe, cet entraîneur rêve de Lyon

Dans : OL.

En fin de saison, l’Olympique Lyonnais cherchera probablement un entraîneur afin de combler le départ programmé de Rudi Garcia.

En fin de contrat, l’actuel entraîneur des Gones ne devrait pas être prolongé par Jean-Michel Aulas et Juninho en dépit du bon travail accompli cette saison. Ces derniers jours, les noms de Christophe Galtier (Lille) et de Lucien Favre (ex-Borussia Dortmund) sont évoqués tandis que Jean-Michel Aulas a assuré devant la presse mardi après-midi que l’OL n’avait contacté aucun entraîneur pour le moment. Selon les informations livrées par Téléfoot il y a plusieurs semaines, Juninho apprécie le profil d’Olivier Dall’Oglio, qui prône un jeu offensif et chatoyant au Stade Brestois. Sur l’antenne de BeinSports, l’ancien coach de Dijon s’est dit flatté par cet intérêt lyonnais, affirmant par ailleurs qu’une éventuelle offre de l’OL serait impossible à refuser pour lui.

Dall'Oglio ne refusera pas Lyon

« Il faudra demander à Juninho. J'ai vu aussi cette information. Je suis touché car c'est un grand joueur et j'ai beaucoup de respect pour des joueurs comme lui. C'est exceptionnel. Il est à la tête d'un grand club européen, avec Aulas. C'est un autre challenge, qui peut refuser un club comme l'OL aujourd'hui ? C'est autre chose, c'est d'autres objectifs avec des joueurs différents » a livré l’entraîneur du Stade Brestois, qui fait partie d’une short-list dressée par Juninho et Jean-Michel Aulas dans la quête du successeur de Rudi Garcia. Dans l’auditorium du Groupama Stadium mardi après-midi, le patron de l’OL a cependant répété que l’heure n’était pas encore au recrutement d’un nouveau coach. « La situation n’a pas évolué, on a pris la décision de ne pas s’engager avant la fin de la saison, a déclaré le président de l'OL. Non pas pour vous embêter ou faire durer le suspense, mais parce qu’on pense que c’est la meilleure situation pour tout le monde » a martelé Jean-Michel Aulas, focus sur la saison en cours et qui refuse de trop anticiper.