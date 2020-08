OL : Juninho fier mais triste pour Lyon

Dans : OL.

L'OL a été éliminé par le Bayern Munich, mais Lyon a eu quelques énormes occasions sans les convertir. Juninho est quand même fier.

Juninho (directeur sportif de l’Olympique Lyonnais après la défaite 0-3 de l’OL contre le Bayern Munich : « On est tous triste, car arriver en demi-finale de la Ligue des champions ce n’est pas facile. Mais je pense qu'on sort avec la tête haute, je suis fier des joueurs, du staff, du travail qui a été fait. Pour battre une équipe aussi forte, il faut beaucoup de réussite, d'efficacité. Notre plan de jeu a été respecté, il fallait de la réussite et de l’efficacité, on ne l’a pas eu en début de match, il fallait en mettre au moins une (...) On est tous fier du groupe, mais très triste, car on ne sera pas dans la prochaine Ligue des champions. On a senti l’énergie des supporters, mais il ne faut pas avoir honte de se dire qu’on est derrière cette équipe du Bayern (...) On a fait ce qu'il fallait maintenant il faut continuer le travail en Ligue 1, il n'y aura rien qui nous sera donné et si on continue on retrouvera l'Europe (...) Je souhaite bonne chance au PSG pour montrer à l’Europe que la Ligue 1 c’est mieux que ce qu’ils pensent. »