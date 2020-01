OL : Juninho et Florian Maurice, tension maximale au mercato ?

Dans : OL.

Présent en conférence de presse avant le match de l’OL face à Brest en Coupe de la Ligue, Rudi Garcia a bien évidemment été interrogé sur le mercato hivernal des Gones.

Et pour l’entraîneur rhodanien, hors de question de prendre le moindre risque dans sa communication à ce sujet. « Je fais confiance à Florian Maurice et Juninho. Si une bonne opportunité se présente pour améliorer l'équipe c'est bien » a notamment indiqué Rudi Garcia, loin d’être le décideur n°1 en période de mercato à Lyon, tout du moins officiellement. C’est donc à Juninho et à Florian Maurice, respectivement directeur sportif et chef de la cellule de recrutement de l’OL, de gérer le mercato. Mais c’est le grand bazar en interne selon le journaliste Abdellah Boulma.

« Illustration des tensions à l’OL : le cas du milieu de terrain du Benfica Lisbonne, Gedson Fernandes. C’est un joueur pisté et validé par Florian Maurice mais refusé par Juninho » a posté le journaliste de Cahiers du Foot, pour qui il y a clairement de nets désaccords en interne entre Florian Maurice et Juninho sur le mercato de l’Olympique Lyonnais. Cela ne rassurera pas les fans des Gones, qui ne voient rien venir en ce début du mois de janvier alors que de grands noms ont été associés à leur club ces dernières semaines comme Steven Nzonzi, Adrien Rabiot, Thomas Lemar ou encore Olivier Giroud et Kevin Gameiro.