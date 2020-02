OL : Juninho en short, cette série que l’OM veut anéantir

Dans : OL.

Match phare des quarts de finale de la Coupe de France, la rencontre entre l’OL et l’OM peut permettre aux Provençaux d’enfin mettre un terme à une série qui commence à durer.

Il y a quelques jours, l’OM n’avait pas réussi à mettre fin à une série de plus de 40 ans sans victoire à Bordeaux, avec un match nul 0-0. Sans aller jusqu’à aussi loin, le dernier succès marseillais en terre lyonnaise commence à dater. La preuve, L’Equipe est allé fouiller dans les archives pour rappeler que la dernière victoire de l’OM à Lyon, non seulement les Rhodaniens évoluaient dans leur ancien stade de Gerland, mais en plus, l’actuel directeur sportif du club, Juninho, était encore sur le terrain. C’était en novembre 2007, et Marseille s’était imposé 2-1, avec tout de même un but du Brésilien au passage. Même si les deux effectifs vont être modifiés, par choix ou par contrainte, pour ce match de Coupe de France, l’occasion est bonne pour l’OM de mettre fin à cette disette de plus de 12 ans sans victoire chez l’autre Olympique.



« Tous les jeux de paroles de leur côté prouvent qu'ils veulent nous mettre la misère. On espère y répondre avec une grande réussite. En championnat, l'écart est grand mais ils ont une qualité individuelle exceptionnelle et tout peut vite changer. Ils sont irréguliers », a souligné André Villas-Boas, pour qui l’OL agit plutôt comme une équipe de Coupe cette saison. Un mauvais présage en vue du match de mercredi soir ?