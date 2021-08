OL : Juninho conseillé par Govou pour le mercato

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais va enregistrer jeudi la signature d'Emerson, l'international italien de Chelsea, mais le mercato de l'OL ne peut pas s'arrêter là. Sidney Govou sait ce que Juninho doit encore faire.

Après deux défenseurs arrivés libres, à savoir Henrique et Damien Da Silva, l’OL s’apprête à accueillir Emerson Palmieri qui est lui prêté, sans option d’achat, par Chelsea. Même si récent vainqueur de l’Euro avec l’Italie n’a pas eu réellement énormément de temps de jeu sous les ordres de Thomas Tuchel, c’est tout de même un joueur d’expérience qui va rejoindre le vestiaire lyonnais. Maintenant, Peter Bosz ne se contentera pas du seul Emerson, car le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais souhaite mettre en place son schéma tactique avec des joueurs capables de se plier à ses consignes et surtout de les comprendre. Dimanche après la déroute à Angers, l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam avait confié sa désolation suite à la prestation de ses joueurs.

Juninho a deux semaines pour aider Peter Bosz et Lyon

Pour Sidney Govou, la feuille de route de Juninho est très claire d’ici le 31 août et la deadline du mercato estival. Dans les colonnes du Progrès, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais n’a aucun souci à conseiller le directeur sportif brésilien. « Le système en 4-3-3 de Peter Bosz ne peut tenir sans de bons joueurs de couloir. C’est vraiment l’urgence et il en faut pratiquement un de chaque côté. La question d’un attaquant de pointe se pose moins, car Kadewere et Toko-Ekambi peuvent être repositionnés, ce qui pose entre parenthèses la place de Slimani dans cet effectif. Derrière enfin, le coach a besoin de joueurs axiaux qui ne sont pas dans la difficulté face au jeu et qui soient capables de ressortir les ballons », a confié celui qui est désormais consultant pour Canal+. A Juninho de mettre tout cela en musique et de trouver les fameux joueurs réclamés par Sidney Govou afin de booster l’effectif mis à la disposition de Peter Bosz.