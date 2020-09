OL : Juninho a rêvé de faire signer Thiago Silva à Lyon

Dans : OL.

Désormais défenseur de Chelsea, Thiago Silva a confirmé que le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais avait bien essayé de le faire signer il y a quelques semaines.

Après un ultime CDD de deux mois au Paris Saint-Germain, Thiago Silva a quitté le club de la capitale et s’est rapidement engagé avec Chelsea, malgré les relances tardives de Leonardo. Un peu dépité de l’attitude du directeur sportif du PSG, l’ancien capitaine parisien n’a pas vraiment hésité lorsque le challenge du club londonien lui a été proposé. Mais, se confiant dans France-Football, Thiago Silva confirme que l’Olympique Lyonnais a réellement tenté de le faire venir lors de ce mercato à la demande d’un de ses compatriotes, Juninho. Ce dernier espérait pouvoir frapper un grand coup, mais l’affaire ne s’est finalement pas réalisée.

Et le défenseur de Chelsea d’en dire plus. « C'est seulement après la finale Final 8 que mon agent m'a parlé des clubs intéressés et qu'il m'a dit que Juninho rêvait de me faire venir. Ça me rend très fier de savoir qu'il a pensé à moi, qu'il me voulait dans un rôle de leader. Ça prouve que mon travail au PSG a été reconnu. Je crois aussi avoir démontré lors du Final 8 que je pouvais encore être très performant », explique Thiago Silva, qui à 36 ans voulait encore jouer l’Europe, ce qui n’aurait pas été le cas en signant à l’Olympique Lyonnais. Reste désormais à l’ancien capitaine du PSG de montrer que Chelsea ne s’est pas trompé, les débuts de Thiago Silva samedi contre West Bromwich Albion ayant été totalement ratés. Cela a d'ailleurs permis au défenseur brésilien de découvrir que la presse anglaise était plus brutale que celle en France.