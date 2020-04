OL : Juninho a baissé son salaire, l'exemple vient d'en haut

Dans : OL.

Tandis que les footballeurs lyonnais négocient encore avec Jean-Michel Aulas sur le salaire, Juninho n'a pas traîné à faire un effort.

On l’a appris, une réunion organisée vendredi en visioconférence entre joueurs lyonnais n’a pas abouti à un accord sur les propositions salariales proposées juste avant par Jean-Michel Aulas. Le président de l’Olympique Lyonnais envisageait une baisse de salaire sur trois mois, en réclamant un effort supplémentaire aux joueurs les mieux payés. Pour l’instant, le dossier est à l’arrêt, le vestiaire de l’OL étant plus enclin à suivre l’accord négocié entre le syndicat des joueurs et la LFP, lequel envisage un report des salaires non payés, et pas une baisse comme l’envisage le président lyonnais.

Mais si les joueurs de l’Olympique Lyonnais tergiversent, au sein du club ce n’est pas le cas de tout le monde. L’Equipe affirme que Juninho, arrivé l’été dernier à l’OL, a d’ores et déjà accepté de baisser son salaire « de manière assez importante », le directeur brésilien souhaitant que les salariés les moins bien payés et au chômage partiel puissent garder un salaire normal. Un geste à l'honneur de Juninho, lequel discute lui aussi avec les joueurs sur ce sujet afin que ces derniers puissent bien saisir l'importance d'un effort commun au moment où l'Olympique Lyonnais et le football mondial traversent une énorme crise économique. Pour l'instant, cela n'est pas suffisant, mais du côté de Jean-Michel Aulas on espère qu'un deal sera rapidement trouvé.