OL : Julien Stéphan à la place de Peter Bosz

Après la déroute de l'OL face à West Ham, Jean-Michel Aulas a quand même conforté Peter Bosz sur le banc lyonnais. Toutefois, l'avenir du Néerlandais reste incertain pour la saison prochaine. S'il part, l'OL mise sur Julien Stéphan pour le remplacer.

Au vu des résultats de l'OL cette saison, c'est un miracle que Peter Bosz soit encore sur le banc rhodanien. Lyon est actuellement 10e de Ligue 1, très loin d'une qualification européenne en fin de saison. En mai prochain, les Lyonnais pourraient connaître leur pire classement depuis 25 ans sur le plan national. La Ligue Europa représentait une bouffée d'oxygène et surtout le dernier espoir de jouer la ligue des champions la saison prochaine. Mais, le parcours européen des Lyonnais s'est terminé avec fracas et une lourde défaite 0-3 face à West Ham jeudi. Malgré la colère des supporters au regard du jeu et des résultats, Peter Bosz a été encore conforté par son président au lendemain de cette défaite.

Stéphan priorité de l'OL devant Blanc et Battles

Mais, cela ne calme pas la gronde qui grandit dans la capitale des Gaules. Alors que le match face à Bordeaux dimanche sera boycotté, les supporters attendent du changement à l'OL et le poste d'entraîneur est concerné. Peter Bosz pourra t-il survivre à une non-qualification européenne et un classement en milieu de tableau ? Si ce n'est pas le cas, on a déjà tout prévu à l'OL. La question du remplacement du Néerlandais est dans tous les esprits et les premiers noms sortent avec en tête de liste Julien Stéphan. C'est ce qu'indique l'Equipe ce samedi.

🚨 Julien Stéphan est la priorité de l'OL en cas de départ de Peter Bosz.



L'ancien entraîneur de Rennes, actuellement dans le top 5 de L1 avec Strasbourg, plaît de longue date à Jean-Michel Aulas. Son nom avait déjà été évoqué l'été dernier après le départ de Rudi Garcia. Son formidable travail avec les Alsaciens a encore augmenté sa côte sur le marché. Mais, il ne sera pas facile à chiper au Racing puisqu'il est sous contrat jusqu'en juin 2024 et qu'il est proche d'obtenir une place en coupe d'Europe. D'autres entraîneurs, libres eux, sont dans le viseur lyonnais selon le quotidien sportif. Il s'agit de Laurent Blanc, comme souvent ces dernières années, ainsi que Laurent Battles, libre depuis son départ de Troyes cet hiver. Si le remplacement de Peter Bosz reste pour le moment hypothétique, la sortie de ces noms montre bien que la position du Néerlandais à Lyon est plus fragile que jamais.