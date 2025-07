OL ‍: Julien Courbet a une idée pour sauver Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Lui-même supporter des Girondins de Bordeaux, Julien Courbet a pris l'habitude de s'occuper des contentieux, que ce soit sur RTL ou sur M6. Alors, il s'est invité dans le dossier de l'Olympique Lyonnais, avec malice.

Les supporters de l'OL n'ont pas vraiment l'occasion de sourire souvent ces dernières semaines, leur club étant au bord du précipice. A moins d'une semaine d'un passage décisif en appel devant la DNCG, Michele Kang est mobilisé à 100% pour apporter les 200 millions d'euros réclamés par le gendarme financier du football. Et c'est en réaction à un titre de L'Equipe sur la situation de l'Olympique Lyonnais que Julien Courbet, qu'il n'est plus besoin de présenter, est sorti de son silence. Alors que le quotidien sportif annonçait : « Rétrogradé administrativement en Ligue 2 par la DNCG, Lyon pourrait être fixé la semaine prochaine », l'animateur de M6 et de RTL a répondu avec un humour pour le moins caustique, puisqu'il est fan de Bordeaux : « Pas sûre ! Gerard Lopez peut leur prêter de l’argent ! Attendons … ». Pour Julien Courbet, il y a en effet un parallèle à faire entre les deux clubs, et les deux dirigeants, même si John Textor s'est lui-même mis à l'écart de l'OL.

L'OL et Bordeaux, même combat

Pas sure ! Gerard lopez peut leur preter de l’argent ! Attendons … https://t.co/QDy7lWxbWO — Julien Courbet (@courbet_julien) July 4, 2025

Preuve que cette vanne est tout de même bien passée, Barth Ruzza a tenu à saluer ce trait d'esprit de la part de Julien Courbet : « C'est agaçant, mais elle est bonne ». Il est vrai que deux clubs légendaires du football français, les Girondins de Bordeaux et l'Olympique Lyonnais, vivent des heures sombres en raison des choix désastreux faits par leurs dirigeants et que, forcément, les supporters des deux équipes peuvent se sentir solidaires face à ce chaos total. Et cela même si l'OL n'est pas encore tombé aussi bas que Bordeaux. En attendant, la DNCG ne se contentera pas des traits d'esprit de Julien Courbet au moment de se pencher une nouvelle fois sur le dossier du club rhodanien, et il faudra bien que Michele Kang et ses associés compensent le trou béant laissé par John Textor. Il ne faut pas compter sur Gérard Lopez...