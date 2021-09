OL : Jouer Lyon ? Ce n'est jamais le bon moment !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'OL tentera d'enchaîner dimanche une deuxième victoire consécutive en Ligue 1, et la première de la saison devant ses supporters. Strasbourg ne viendra cependant pas pour jouer les seconds rôles.

Après trois matchs assez médiocres, l’Olympique Lyonnais a enfin remporté sa première victoire de la saison de Ligue 1, c’était en déplacement à Nantes. Mais après deux semaines de trêve internationale, et une fin de mercato spectaculaire, l’OL repart au combat en Ligue 1 avec un effectif dont Peter Bosz estime désormais qu’il est à la hauteur de ses objectifs sportifs. Alors même si l’entraîneur néerlandais de Lyon ne pourra pas compter sur la totalité de son effectif dimanche soir contre Strasbourg, et notamment Jérôme Boateng qui a besoin d’un peu de temps, l’Olympique Lyonnais fait nettement plus peur désormais. Avant de se déplacer au Groupama Stadium à la tête de Strasbourg, Julien Stéphan relativise cette montée en puissance l’OL.

Lyon a fait un mercato de gala

Non pas que l’entraîneur du club alsacien prenne son futur adversaire de haut, mais Julien Stéphan estime que ce n’est jamais réellement facile de jouer l’Olympique Lyonnais, que ce soit maintenant ou même lors des journées précédentes. Mais malgré cela, le coach de Strasbourg ne veut pas que son équipe soit inhibée. « Il y a beaucoup de différences entre Lyon et Strasbourg et je ne sais pas si c’est le bon moment pour les affronter. Ce sera un match compliqué mais il faut y aller avec des ambitions et la volonté de montrer des choses. Ils ont réussi à prendre des joueurs qui viennent de très grands clubs. De notre côté, je suis très content des joueurs que nous avons à Strasbourg », a fait remarquer Julien Stéphan avant ce rendez-vous qui sera diffusé dimanche à 20h45 par Prime Video.