OL : Jordan Veretout à Lyon, ça se discute

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Vainqueur de la Ligue Europa Conférence avec l'AS Rome, Jordan Veretout a tapé dans l'oeil des dirigeants de l'Olympique Lyonnais.

L’Olympique Lyonnais va renforcer son milieu de terrain lors de ce mercato, et si Peter Bosz compte sur la jeunesse de Johann Lepenant, l’entraîneur néerlandais sait également qu’il a besoin d’avoir des joueurs ayant une solide expérience afin d’apporter un supplément d’âme à une formation qui en a manqué cette saison. Et tout cela colle bien avec le profil de Jordan Veretout, qui, à 29 ans, sort d’une très grosse saison sous les ordres de José Mourinho à l’AS Rome puisque le joueur formé au FC Nantes a joué 49 matchs en 2021-2022. Des performances qui lui ont valu de devenir international tricolore en septembre 2021. A deux ans de la fin de son contrat avec le club italien, et à quelques mois du Mondial au Qatar, Jordan Veretout, pourrait cependant changer de club durant ce mercato estival et son nom circule actuellement du côté de l’Olympique Lyonnais. Ce que confirme ce mercredi Le Progrès.

Rome prêt à vendre Veretout à Lyon

Evoquant le dossier Jordan Veretout, passé aussi par Aston Villa, la Fiorentina et bien évidemment l’AS Saint-Etienne, le quotidien régional précise que « son profil plaît et ne laisse pas insensible l’Olympique Lyonnais » alors que le marché des transferts a ouvert ses portes vendredi dernier. En Italie, Il Messaggero, important média romain, annonce que l’AS Rome souhaite vendre son milieu de terrain français et qu’effectivement il y a un club de Ligue 1 qui s’intéresse à lui, sans toutefois préciser s'il s’agit bien de l’OL, l'OM et Lille ayant également été cités il y a quelques semaines. Ce transfert est estimé à près de 20 millions d'euros par les dirigeants de la Roma, même si la valeur de Jordan Veretout est plus proche de 17 millions d'euros selon les sites spécialisés. Cinq ans après avoir quitté l'AS Saint-Etienne, le milieu français pourrait donc revenir en Ligue 1, mais à Lyon.