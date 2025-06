OL ‍: John Textor sur la sellette, ARES perd patience ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

La rétrogradation de l'OL en Ligue 2 prononcée mardi soir met en danger le club mais aussi John Textor. Le propriétaire américain doit répondre de ses actes devant le fonds d'investissement ARES. Sa mise à l'écart est une option sérieuse.

Il avait annoncé un rendez-vous tranquille et réussi pour l'Olympique Lyonnais, John Textor n'a pas tenu parole encore une fois. L'Américain n'a pas été jugé convaincant par la DNCG qui a choisi la rétrogradation en Ligue 2 pour le club rhodanien. Un désaveu terrible vis-à-vis des supporters mais aussi du fonds d'investissement ARES Management. L'entreprise américaine avait prêté 400 millions d'euros à Textor pour lui permettre de racheter l'OL en 2022. Une somme qui sera totalement dilapidée si les Gones quittent l'élite dans quelques semaines.

John Textor remplacé par Laurent Prud'homme ?

Un scénario écarté par ARES selon les informations de L'Equipe. Les investisseurs américains pourraient remettre 70 millions d'euros au pot pour répondre aux demandes de la DNCG et sauver l'OL. Une aide qui ne sera pas gratuite pour John Textor. Le quotidien sportif affirme que cet argent sera prélevé dans la somme issue de la vente des parts de Crystal Palace. Les 210 millions d'euros reviendront d'ailleurs à ARES comme remboursement des prêts passés. Surtout, John Textor risque d'être écarté de la direction du club rhodanien.

info ⁦@lequipe

Textor rétrogradé? En vue de l’appel, l’américain pourrait ne plus être l’interlocuteur privilégié… sinon, l’argent de Palace ira bien à Ares, qui vient d’assurer laisser 40M€ à disposition de l’OL.

Toutes les infos ⬇️⬇️⬇️ https://t.co/MaM2XhfW3d — hugo (@hugoguillemet) June 25, 2025

Son remplaçant serait déjà prêt à prendre la suite et les supporters lyonnais le connaissent bien. Il s'agit de Laurent Prud'homme. Il a été le directeur général de l'OL entre novembre 2023 et avril dernier avant sa mise à l'écart brutale par John Textor. Toutefois, Prud'homme est resté en contact avec ARES ces dernières semaines. De quoi s'offrir une belle revanche face à son bourreau américain avec un retour en grâce à l'OL. Preuve du retour en force d'ARES dans le dossier Eagle, le fonds a poussé pour que Woody Johnson rachète les parts de Crystal Palace. Plus que la fin pour l'OL, mardi soir était sans doute le dernier chapitre de Textor dans le Rhône.