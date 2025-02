OL ‍: John Textor piétine le dernier rêve d'Aulas

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor n'est pas du genre à avoir pitié des projets menés par Jean-Michel Aulas du temps de sa splendeur à l'OL. Il le prouve une nouvelle fois en ce moment.

Dans son long parcours de président, Jean-Michel Aulas a toujours voulu faire de l’OL une marque en développement perpétuel. Le dirigeant historique avait fait parler de lui en lançant des filiales comme OL Voyages, OL Organisation, OL Restauration ou OL Cafés au début des années 2000, en plus de diversifier les pôles sportifs avec le football féminin, une franchise aux Etats-Unis etc... Plus récemment, Jean-Michel Aulas avait fait du Futsal son dernier cheval de bataille, et cela avait été récompensé l’été dernier par une montée en deuxième division française. Mais comme pour beaucoup de projets lancés par l’ancien propriétaire, John Textor a vite fait comprendre que son seul intérêt était l’équipe première du club, et pas le football en salle.

La fuite des meilleurs joueurs de l'OL

Le Progrès raconte ainsi les déboires de l’équipe de Futsal de l’OL, qui est désormais dernière de D2, avec même des difficultés pour trouver une salle pour jouer ses matchs. Une descente est quasiment inévitable désormais, et le club rhodanien a laissé filer plusieurs de ses meilleurs joueurs cet hiver, lassés par les difficultés au niveau de l’équipement et poussés par le sentiment que la direction ne soutenait pas cette branche du club lyonnais. Un sentiment confirmé par Le Progrès, pour qui « la direction lyonnaise actuelle ne lui manifeste pas le soutien qui présidait sous l’ère Aulas ». Voilà qui est en tout cas clair sur l’avenir de la discipline à l’OL, même si le club rhodanien prête un terrain synthétique pour les entrainements de l’équipe de futsal. Un nouveau projet signé Aulas qui risque donc de tomber aux oubliettes. Pas de quoi faire sourciller John Textor, pour qui tout ce qui est en dehors des résultats de l’équipe fanion est très secondaire.