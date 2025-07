OL ‍: John Textor est dégoûté par la France

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Délesté de son poste de président de l’Olympique Lyonnais depuis une semaine, John Textor se sent plus léger. Il fait confiance à son amie Michele Kang pour sauver son club.

La semaine dernière, John Textor a décidé de laisser sa place de président de l’OL. Contraint et forcé par la situation catastrophique de son club, qui a été relégué en Ligue 2 par la DNCG, l’homme d’affaires américain a annoncé sa démission. Désormais, ses fonctions de président sont occupées par Michele Kang, épaulée du directeur général Michael Gerlinger. Sur le devant de la scène depuis qu’il a racheté l’OL à Jean-Michel Aulas en 2022, Textor a donc pris du recul par rapport à Lyon depuis une semaine, ce qui n’est pas pour lui déplaire, comme on peut lire sur le site du Guardian.

Textor en a marre de la DNCG

Crystal Palace in dark over European place and stuck in Textor’s tangled web https://t.co/Oe2NpWdzA6 — Ed Aarons (@ed_aarons) July 6, 2025

« Textor a passé le week-end aux Bahamas après avoir déclaré qu'il se réjouissait de la réduction de ses responsabilités au quotidien en Europe, afin de pouvoir se concentrer sur les marchés où il a toute liberté pour gérer ses clubs de football… pour investir, innover, croître et être compétitifs. Il pense que l’OL est entre de bonnes mains avec Michele, et il veut se concentrer sur Botafogo, le Daring Brussels et son prochain club en Angleterre », explique le site d’actualité anglais, qui estime donc que Textor ne remettra plus les pieds à Lyon tant que le gendarme financier du football français est aussi strict.

Lyon va se sauver en L1, Textor est confiant

En passe de vendre ses parts de Crystal Palace à Woody Johnson, Textor pourrait aussi se libérer d’un autre poids pour se concentrer pleinement sur les activités de sa société, Eagle Football Holdings. Mais pour que celle-ci soit vertueuse à l’avenir, elle a besoin que l’OL sauve sa peau en Ligue 1. Et après avoir été sanctionné d’une amende de 12,5 millions d'euros par l’UEFA pour manquement aux exigences de viabilité financière, Lyon doit trouver 200 ME avant son passage en appel devant la DNCG, prévu cette semaine. Sur ce point, Textor semble toujours confiant, il pense que l’OL sera sauvé, même s’il faut en passer par les tribunaux.

Avec derrière lui le fonds américain Ares Management, qui lui avait accordé un prêt de 425 ME pour finaliser le rachat de Lyon, l’ancien président lyonnais pense qu’il aura finalement gain de cause. Il le faudra pour son avenir, sachant qu’après l’entrée en bourse d’Eagle Football aux États-Unis en juin dernier, Textor veut commencer à vendre des actions en septembre. Sauf que si sa principale vitrine, à savoir l’OL, est relégué en deuxième division, Textor verra son plan tombé à l'eau...