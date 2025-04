OL ‍: John Textor défié, deux joueurs sont invendables ‍!

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL s'est remis à l'endroit face au Stade Rennais ce week-end en Ligue 1. La perspective de jouer la prochaine Ligue des champions est toujours bien en vie.

La lutte pour la Ligue des champions est des plus serrées en Ligue 1. L'OL fait bien partie des équipes qui peuvent croire en leurs chances de gratter un ticket. Pour cela, les hommes de Paulo Fonseca devront réaliser un sans-faute en cette fin de saison. Contre le Stade Rennais ce week-end, les Gones ont fait parler la poudre, forts d'une puissance offensive retrouvée et d'individualités au niveau. Ce n'est pas Ludovic Obraniak qui dira le contraire, lui qui est totalement sous le charme du duo Cherki-Mikautadze, vital selon lui pour les ambitions lyonnaises de cette saison mais aussi de la prochaine.

Cherki et Mikautadze, c'est l'avenir de l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant a en effet indiqué en rapport aux résultats contre Manchester United et l'ASSE précédemment : « Ils ont pris deux coups de pelle terribles. Il faut pouvoir s'en remettre. Les anciens ont eu le mérite de rameuter les troupes. Il y a un duo qui se dégage quand même. On attendait beaucoup Almada-Cherki, on a quand même Mikautadze-Cherki sur cette fin de saison qui est un vrai duo qui fonctionne bien. Ils peuvent vraiment être un axe de construction pour l'OL de la saison prochaine. Si vraiment ce club a de l'argent et de l'ambition et qu'ils arrivent à régler leurs problèmes, franchement ils auront un axe d'attaque vraiment très intéressant. Ces deux-là peuvent amener l'OL sur les objectifs attendus et ô combien cruciaux ». Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les Gones recevront le RC Lens. Un adversaire en difficulté et qui n'a plus rien à jouer. Ensuite, Lyon terminera la saison avec un déplacement à Monaco puis la réception d'Angers. Le Géorgien et le Français auront leur mot à dire, même si la mission s'annonce compliquée pour John Textor de conserver Rayan Cherki encore quelques années à l'OL.