OL ‍: John Textor bientôt viré au Brésil aussi ‍?

Par Claude Dautel

Persona non grata à Lyon, John Textor se consacre désormais totalement à Botafogo. Mais au Brésil aussi cela commence à sentir mauvais pour l'homme d'affaires américain qui tente de se défendre.

Il n’y a pas loin du Capitole à la roche Tarpéienne, et John Textor le constate de jour en jour. Tandis que du côté de l'Olympique Lyonnais, Michele Kang doit réparer les énormes dégâts faits par l'ancien patron d'Eagle Football Holding, au Brésil, cela chauffe aussi pour Textor au fur et à mesure que l'on en sait plus sur l'état des finances de Botafogo. S'il est toujours aux commandes du club de Rio de Janeiro, l'ancien homme fort de l'OL est de plus en plus contesté publiquement, au point que comme à Lyon certains réclament son départ le plus rapidement possible, alors que Botafogo s'écroule sous le poids des dettes. Loin de faire profil bas, John Textor est sorti du silence via son compte Instagram afin de répondre aux critiques qui pleuvent sur lui.

Textor est furieux qu'on doute de son travail

John Textor respondeu uma postagem no Instagram:



“Loucura esses comentários. Em 2021, como total desconhecido, fiz alguns discursos e dei algumas entrevistas na TV, fui aprovado por 98% da assembleia geral para assumir o clube a um custo líquido de $0, com a promessa de… pic.twitter.com/ibPPyjN2WS — Informa Fogo (@informafogo) September 6, 2025

Pour John Textor, il est honteux que l'on puisse remettre en cause son travail. « En 2021, alors que je n'étais encore qu'un parfait inconnu, j'ai fait quelques discours et accordé quelques interviews télévisées. J'ai été approuvé à 98 % par l'assemblée générale pour reprendre le club à un coût net de 0 dollars, avec la promesse d'un investissement. Aujourd'hui, après avoir remporté un championnat au Brésil, un championnat en Amérique du Sud, battu la meilleure équipe du monde (Ndlr : le PSG) à la Coupe du monde des clubs et été nominé parmi les cinq meilleurs clubs du monde, les gens ne sont plus certains de pouvoir me faire confiance. Le football, c'est comique, non ? » ironise l'homme d'affaires américain qui en quelques mois a vu son empire lui filer des mains en raison d'une gestion désastreuse. Finalement, la DNCG française avait eu raison avant tout le monde.