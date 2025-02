OL ‍: John Textor a trouvé le remplaçant de Lacazette

Dans : OL.

Par Antonin Courchay

À la recherche d'un nouvel avant-centre pour cet été, le président de l'OL John Textor a coché le nom de Jean-Philippe Mateta.

Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze ne semblent pas donner pleine satisfaction avec Lyon. Auteurs de dix buts (dont trois penaltys) en Ligue 1 cette saison à eux deux, les deux attaquants de l'Olympique Lyonnais de 33 et 24 ans n'ont pas souvent été associés, et peinent à empiler les buts. À tel point que le président de l'OL, John Textor, chercherait un nouvel avant-centre pour le mercato estival, d'autant plus que Lacazette arrive en fin de contrat en juin prochain et n'est pas certain de vouloir poursuivre l'aventure avec les Gones.

John Textor cherche en Premier League

💥 #OLSDR : se relancer à domicile !



🔍 Tout savoir sur la réception du Stade de Reims, ce dimanche à 15h : le contexte, l’enjeu et l’adversaire du soir. 🔴🔵



ℹ Retrouvez les infos à connaître avant cette rencontre ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) February 9, 2025

D'après les informations du tabloïd The Sun en Angleterre, l'homme d'affaires américain apprécie particulièrement le profil de Jean-Philippe Mateta. L'attaquant de 27 ans, sous contrat jusqu'en 2026 avec Crystal Palace, est estimé à 60 millions d'euros par le club anglais. Une somme conséquente, sur laquelle l'OL aurait du mal à s'aligner étant donné les difficultés économiques du club rhodanien. Pour faire baisser le montant, John Textor aimerait profiter de son statut d'actionnaire minoritaire de Crystal Palace. Pour le moment, aucune négociation n'a été entamée entre les différentes parties, et rien ne dit que Mateta est intéressé par le projet lyonnais.

Mateta a la cote sur le marché, après les derniers Jeux olympiques plutôt intéressants avec l'équipe de France. Cette saison, il a inscrit dix buts en Premier League en 24 matchs disputés. Pour rappel, Mateta a déjà joué à Lyon entre 2016 et 2018, mais a multiplié les prêts, au Havre et à Mayence notamment, avant de rallier l'Angleterre et Crystal Palace.