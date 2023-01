OL : Joao Gomes, Laurent Blanc n'a pas validé !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ces dernières heures, l'OL a emballé le mercato en se positionnant sur la jeune pépite brésilienne Joao Gomes. Un choix pas forcément approuvé par Laurent Blanc, lequel avait indiqué vouloir des joueurs d'expérience en priorité.

Dans un contexte sportif très morose, les 24 dernières heures ont redonné le moral aux supporters de l'OL. Ces derniers ont appris que leur club s'était positionné sur le jeune brésilien Joao Gomes et était proche de le piquer à Wolverhampton. Les plus téméraires de ces fans se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de l'OL auprès du milieu de 21 ans. On ne sait pas encore si leur action va payer et si ce potentiel transfert vaut le coup d'être réalisé. En tout cas, cela a réveillé le mercato lyonnais et peut-être rassuré Laurent Blanc.

Blanc, en quête d'état d'esprit, vise des tauliers

Depuis son arrivée, l'entraîneur rhodanien a souvent souligné les manques de son effectif à de nombreux postes clés. L'entrejeu était clairement concerné et Blanc n'a eu de cesse de modifier ses compositions de départ à ce poste depuis plusieurs matches. Un joueur de plus ne serait pas de trop pour apporter de la qualité. Joao Gomes peut incarner ce profil mais Blanc était loin de penser au Brésilien en cas de recrutement.

Malgré des résultats décevants, Laurent Blanc, l'entraîneur de l'OL, y croit toujours



Laurent Blanc, l'entraîneur de l'OL, a découvert les manques de son effectif au fil des semaines. Mais il pense encore pouvoir inverser la tendance. https://t.co/225rIx1ICB pic.twitter.com/xdoU4foo7r — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 18, 2023

C'est ce qu'indique l'Equipe dans un article consacré au technicien de l'OL. Si Blanc veut un milieu défensif, le joueur recherché « ne correspond pas nécessairement à Joao Gomes ». A l'image du transfert de Dejan Lovren, Laurent Blanc veut des joueurs expérimentés et de caractère pour donner un nouvel élan au groupe lyonnais. Le récent revers face à Strasbourg a mis en lumière les failles mentales de son équipe. L'OL souffre de deux maux : un problème de confiance et un état d'esprit insuffisant pour obtenir des résultats. Laurent Blanc a pris le problème à bras le corps, écartant récemment Moussa Dembélé et Romain Faivre de son groupe. Pour être accepté de l'entraîneur lyonnais, Joao Gomes devra impérativement être à la hauteur sur cette question.