OL : Joachim Andersen de retour à Lyon

Prêté par l'Olympique Lyonnais à Fulham, Joachim Andersen a annoncé ce lundi qu'il quittait le club relégué en D2 anglaise. Son retour à l'OL devrait être rapidement suivi par un nouveau départ.

Transféré de la Sampdoria à l’Olympique Lyonnais le 12 juillet 2019 moyennant 25ME, Joachim Andersen avait vécu une saison désastreuse sous le maillot rhodanien. Au point que l’été dernier, Juninho avait permis, sans regret, au jeune défenseur international danois de rejoindre Fulham sous forme de prêt. Mais, même si le défenseur a connu une bonne saison sous le maillot du club londonien, les Cottagers sont relégués en Championship et ils ne conserveront pas Andersen. Ce lundi, au lendemain de la dernière journée de Premier League, et via Instagram, le joueur de l’Olympique Lyonnais a tiré sa révérence aux supporters anglais avant de rentrer en France.

« Quelques mots de mon côté. Tout d'abord un grand merci à Fulham pour m'avoir donné l'opportunité de jouer dans la meilleure ligue du monde. J’ai apprécié chaque instant de cette saison. Bien que ce soit une énorme déception pour nous tous, je considère cette année comme l’une des meilleures de ma vie. Être avec un groupe de joueurs et d’un staff qui veut s'améliorer, apprendre et travailler incroyablement dur chaque jour m'a aidé à progresser individuellement en tant que joueur. Les fans ont été fantastiques depuis le premier jour pour moi. Je n’ai pas les mots pour décrire toutes les manières dont ils m’ont soutenu ainsi que l'équipe ? J'apprécie tout l'amour que vous m'avez donné. Je souhaite à tout le monde le meilleur pour l'avenir et j’ai l'espoir de vous revoir », a confié le défenseur de 24 ans dont l’avenir à l’Olympique Lyonnais pourrait être de courte durée. Compte tenu de sa valeur, à savoir près de 17ME, Jean-Michel Aulas et Juninho seront probablement tentés de le céder, d’autant plus que plusieurs clubs de Premier League seraient déjà venus aux renseignements à Lyon.