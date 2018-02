OL : JM Aulas opéré, il est forfait pour Villarreal et peut être le derby

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

C'est l'Equipe qui le révèle ce mercredi, Jean-Michel Aulas a récemment été opéré du genou, et le président de l'Olympique Lyonnais va désormais devoir se reposer un peu, histoire de ne pas prendre des risques. C'est pour cela que le patron de l'OL ne fera pas le déplacement en Espagne avec ses joueurs et son staff pour le match de jeudi soir contre Villarreal en Europa League. Mais Jean-Michel Aulas pourrait également devoir rater le derby de dimanche prochain au Groupama Stadium, ce qui serait évidemment un crève-coeur pour lui, qui n'a jamais raté cet OL-ASSE depuis qu'il a pris les commandes du club rhodanien. Le président de l'Olympique Lyonnais donnera probablement très rapidement de ses nouvelles via son compte Twitter.