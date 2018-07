OL : JM Aulas et Twitter, Vincent Duluc donne son avis...

Dans : OL, Ligue 1.

Journaliste pour L'Equipe et écrivain, Vincent Duluc n'a pas oublié d'où il venait, et il garde toujours une affection particulière pour l'Olympique Lyonnais. Interrogé par Barth Ruzza dans le magazine Lyon People, il a répondu à une question sur les éventuels conseils qu'il pourrait donner à Jean-Michel Aulas. Et Vincent Duluc d'avouer que même la gestion de Twitter par le patron de l'OL était peut-être la bonne.

« Si Jean-Michel Aulas me demandait un conseil, qu’est ce que je lui dirais ? De rapprocher la tribune de presse du Groupama Stadium du terrain (rire) Sérieusement, je ne me vois pas donner des conseils à Jean-Michel Aulas, je veux bien débattre mais pas le conseiller. Eventuellement je pourrais être légitime pour parler de sa communication, et rien ne dit que c’est pas lui qui a raison, confie Vincent Duluc, qui dévoile sa stratégie personnelle sur Twitter. Je bloque pas mal et systématiquement toutes les insultes. Après un tweet sympa sur Genesio, ça peut me prendre un week-end (rire) »