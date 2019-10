OL : JM Aulas analyse la défaite et fait une « Rudi Garcia »

Dans : OL, Ligue des Champions.

Battu par le Benfica Lisbonne (2-1) en Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais ne parvient pas à sortir de la crise.

Mercredi soir, les Gones étaient pourtant en mesure de revenir avec au moins un point. Jusqu’à l’erreur de relance du gardien Anthony Lopes qui a offert le but de la victoire à Pizzi. Sans surprise, le club rhodanien et son dernier rempart ne sont pas épargnés par les critiques. Un traitement que Jean-Michel Aulas juge injuste. En effet, le président lyonnais, parfois sévère envers ses joueurs, estime que son équipe méritait beaucoup mieux.

« Je sais que les médias sont trop durs avec notre OL ce matin car il y a dans l’analyse objective des sources d’espérance réelle, a écrit le dirigeant sur Twitter. Notre défaite est trop imméritée pour être analysée comme telle ! La persévérance, les efforts quotidiens et le temps seront les ingrédients de notre renouveau. Comme Anthony qui nous gagnera avec son talent les matchs qui comptent, tous les supporters qui aiment notre OL viendront samedi contre Metz pour nous aider à gagner et tous ceux-là comme Anthony seront les artisans de nos succès futurs. » Optimiste et presque satisfait dans la défaite, on croirait presque entendre l’entraîneur Rudi Garcia…