OL : Jérôme Boateng veut mettre le feu au PSG

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Si le PSG est de plus en plus touché par le Covid, l’Olympique Lyonnais ne risque toutefois pas de bomber le torse avant de recevoir le leader de la Ligue 1 ce dimanche.

Dans un Groupama Stadium qui n’accueillera que 5000 spectateurs, les Lyonnais auront à coeur de montrer qu’ils valent mieux que leur 13e place actuelle. Une vraie déception pour Jérôme Boateng, qui était arrivé à l’OL avec d’autres ambitions. Mais s’il a mis du temps à trouver son rythme, l’Allemand estime que la mise en route des Lyonnais est beaucoup trop longue. Il faut désormais serrer la vis à l’entrainement, aller chercher des victoires, et retrouver le jeu avec plus de « passion » pour enflammer les matchs et montrer que l’OL peut faire de nouveau mal avant d’affronter le PSG. Un discours ambitieux qu’il faudra suivre de faits, alors que Peter Bosz n’a toujours pas tout son groupe a disposition à l’entrainement.

Boateng pour l'OL vers l'avant

Beaucoup de travail nous attend. Mais pour l'instant merci pour votre soutien et l'accueil chaleureux. Je suis fier d'être Lyonnais. Allons-y à nouveau en 2022. 💪🏽🔴🔵 @OL pic.twitter.com/EL14WljvgO — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) December 31, 2021

« Il est important de faire une meilleure année. Il faudra bien démarrer, quelque soit l’adversaire. On n‘est pas dans une très bonne situation mais on doit le faire à domicile. On doit s’améliorer pour remonter au classement. On devra travailler dur pour s’en sortir. Il faudra le faire ensemble. Il faut revenir aux bases. On doit dominer les matchs. On doit retrouver un jeu avec beaucoup de passion. On doit être plus compact. Il faudra bien débuter la rencontre. On doit avoir l’envie de donner le meilleur nous-mêmes. Le PSG est une excellente équipe avec des joueurs de classe mondiale à chaque poste. Le foot reste un sport d'équipe, il faut le garder à l’esprit », a demandé l’ancien arrière du Bayern Munich en conférence de presse. Un remontage de bretelle de rigueur pour essayer de bien lancer une année 2022 capitale pour éviter une saison blanche à l’OL.