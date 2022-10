OL : Jérôme Boateng, l'incroyable miracle pour Lyon !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Bug du mercato 2021 de l'Olympique Lyonnais, Jérôme Boateng en a fini avec les blessures. Le défenseur allemand de l'OL a bien l'intention de jouer avec l'équipe de Peter Bosz avant de filer gratuitement.

Recruté au dernier jour du marché des transferts 2021, Juninho jugeant utile de répondre à la demande de Peter Bosz en faisant signer un défenseur central de plus, Jérôme Boateng n’a rien montré sous le maillot de Lyon. Après une année fantomatique, durant laquelle les dirigeants de l’OL ont appris que leur joueur avait de sérieux soucis juridiques en Allemagne, la saison 2 du feuilleton Boateng a mal commencé puisque le champion du monde 2014 s’est blessé juste après le premier match de la saison. Depuis, le défenseur de 34 ans tente de se remettre en forme, et à en croire l’entraîneur néerlandais de l’Olympique Lyonnais, c’est désormais chose faite. Car malgré le fiasco de l’an passé, Peter Bosz a visiblement toujours confiance dans l’ancien joueur du Bayern Munich, même s’il ne sera pas titulaire dimanche soir contre Lens malgré le forfait de Castello Lukeba. Cela tombe bien, Jérôme Boateng a de l’appétit.

Boateng veut s'imposer à Lyon

𝗡𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗿𝗼𝗰 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱 𝗳𝗲̂𝘁𝗲 𝘀𝗲𝘀 𝟯𝟰 𝗮𝗻𝘀 𝗰𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗱𝗶 🥳🎂



Alles Gute zum Geburtstag @JeromeBoateng 🇩🇪 pic.twitter.com/l7SsL6QVyp — Olympique Lyonnais (@OL) September 3, 2022

Alors que son contrat s’achève à la fin de cette saison 2022-2023, le défenseur central allemand souhaite montrer qu’il n’est pas un footballeur fini. Et pour cela, il a l’intention de rester à l’Olympique Lyonnais, ayant clairement fait savoir aux dirigeants rhodaniens qu’il était hors de question de le voir quitter l’OL lors du mercato d’hiver comme certains l’espéraient plus ou moins ouvertement. « Boateng se sentait capable de reprendre la main sur un secteur défensif friable où Thiago Mendes, avant sa performance majeure face à Paris, symbolisait plus les sables mouvants que le béton armé (...) Dans son entourage, on se veut confiant sur ses capacités à redevenir un homme influent. Boateng assure se sentir enfin bien dans son corps, délesté de ses ennuis de santé. Il espère prouver qu'il n'a pas perdu toutes ses qualités, même s'il lui faut encore deux ou trois semaines avant d'être au top. Son physique surpuissant s'accommode mal des repos prolongés. Boateng ne compte d'ailleurs pas repartir cet hiver. li est persuadé d'avoir sa place dans l'axe », explique, dans L’Equipe, Hervé Penot. Du côté des supporters de l'OL, on espère que cela, même si en juin prochain Jérôme Boateng quittera Lyon pour zéro euro.