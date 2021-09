OL : Jérôme Boateng hué ? Le peuple lyonnais a voté !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Quelques jours après sa condamnation dans une affaire de violences conjugales, Jérôme Boateng a joué ses premières minutes avec Lyon. Contrairement à certaines craintes, le défenseur allemand a été largement acclamé.

L’Olympique Lyonnais a rendu dimanche soir contre Strasbourg sa copie la plus probante depuis le début de la saison, et en plus les supporters de l’OL ont eu l’occasion de voir jouer les trois renforts arrivés en toute fin de mercato : Shaqiri, Emerson et Boateng. Si l’ancien joueur de Liverpool et celui prêté par Chelsea étaient titulaires au coup d’envoi, le défenseur allemand arrivé libre du Bayern Munich a lui remplacé Diomandé à l’heure de jeu. L’événement était attendu, mais également scruté de près, car du côté de l’Olympique Lyonnais on était évidemment attentif à l’accueil réservé par les virages du Groupama Stadium à celui qui venait tout juste d’être condamné pour des violences à l’encontre de son ancienne compagne. Un comportement indigne de la part de Jérôme Boateng, et qui n’a été connu des dirigeants rhodaniens qu’au dernier moment.

Sérieux, les personnes qui viennent parler de Harit ou Coman pour atténuer la sanction de Boateng, enlevez un peu votre maillot de supporter ... On lit des choses ahurissantes ! https://t.co/ikhVIuQn5R — EspoirsduFootball 🕊 (@EspoirsduFoot) September 10, 2021

Boateng fortement soutenu par les supporters de l'OL

Mais visiblement les supporters de l’Olympique Lyonnais n’ont pas l’intention de mêler les affaires privées, et passées, de Jérôme Boateng et le côté sportif. En effet le nouveau défenseur de l’OL a été très chaleureusement acclamé par les supporters de Lyon. Sur le plan sportif, l’ancien défenseur du Bayern n’a pas été en mesure de montrer grand-chose, le match ayant déjà baissé en intensité, même si Boateng a fait connaissance avec la rigueur arbitrale française. Suite à un tacle un peu musclé sur un joueur strasbourgeois, le défenseur a été averti par Ruddy Buquet, il n’est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Jérôme Boateng peut donc compter sur le soutien populaire à Lyon, reste à savoir ce qu'il en sera lorsque l'OL jouera loin du Groupama Stadium.