OL : Jérôme Boateng, feu vert pour quitter Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Indésirable aux yeux de la direction lyonnaise, Jérôme Boateng n’est pas fermé à un départ de l’OL durant ce mercato estival.

Un an seulement après son arrivée à l’Olympique Lyonnais en provenance du Bayern Munich, Jérôme Boateng est sur le départ. Placé par la direction rhodanienne dans la liste des joueurs indésirables sur le marché des transferts, l’Allemand a visiblement reçu le message cinq sur cinq. Ce week-end, Jérôme Boateng a encore joué avec l’équipe « bis » de l’OL en match amical et la rouste encaissée contre Willem II (5-0) est peut-être celle de trop pour le champion du monde 2014. Interrogé par Kicker, Jérôme Boateng a -pour la première fois- ouvert la porte publiquement à un départ de l’Olympique Lyonnais. L’ancien défenseur du Bayern Munich s’est dit favorable à un retour en Allemagne, où il a connu ses plus grands moments.

Boateng ouvre la porte à un départ de l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jérôme Boateng (@jeromeboateng)

« Le sujet n'est pas clos » a lancé Jérôme Boateng au sujet de son avenir avant de poursuivre. « Je peux imaginer beaucoup de choses en Europe. Cela inclut l’Allemagne, parce que c’est un grand championnat avec de grandes équipes et de très grands supporters » a commenté Jérôme Boateng, qui a refusé d’en dire davantage mais qui a fait passer un message très clair au sujet de son avenir. Plus que jamais, un départ de l’Olympique Lyonnais est possible pour celui qui a refusé les avances de plusieurs équipes en Turquie depuis le début du mercato. Du haut de ses 33 ans, le natif de Berlin pas contre un départ de l’OL mais souhaite rester dans un championnat compétitif. De plus, Jérôme Boateng ne semble plus vraiment enclin à faire le moindre sacrifice sur le plan financier. Les clubs potentiellement intéressés sont prévenus, alors que l’Olympique Lyonnais souhaite s’en débarrasser malgré des choix limités quantitativement en défense centrale, où Peter Bosz semble parti avec l’intention de reconduire la charnière composée de Lukeba et de Thiago Mendes la saison prochaine.