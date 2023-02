OL : Jeffinho absent 3 semaines, ça commence fort

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Officiellement présenté vendredi par l'Olympique Lyonnais, Jeffinho ne sera pas du déplacement à Troyes ce samedi. Le renfort brésilien est absent sur blessure.

Arrivé en début de semaine à Lyon en provenance du Brésil, Jeffinho était avec Dejan Lovren et Amin Sarr pour la présentation officielle des renforts avec Jean-Michel Aulas, l’occasion pour lui de se présenter aux supporters de l’Olympique Lyonnais. « Je viens de Botafogo, je suis très vite arrivé (…) Je pense que tout le monde connait les joueurs brésiliens, on est heureux même quand la situation est triste, on apporte toujours ce bonheur. On n’est pas dans un bonne phase mais je vais apporter du bonheur. J’ai parlé et rigolé avec plusieurs joueurs dans le vestiaire », a confié Jeffinho. Mais si l’ailier gaucher veut donner du plaisir aux fans de l’OL, cela ne sera pas ce samedi lors du déplacement de l’équipe de Laurent Blanc au Stade de l’Aube (19h). En effet, le renfort brésilien est blessé, et son absence va durer quelques matchs.

Jeffinho va rater quatre matchs avec l'OL

En effet, si Jeffinho a précisé qu’il était arrivé à Lyon alors qu’il sortait d’une blessure à la cheville, le staff médical de l’Olympique Lyonnais a visiblement constaté que ce souci n’était pas résorbé totalement. Selon Le Progrès, l’ailier gauche arrivé de Botafogo sera forfait pour au moins trois semaines. Autrement dit, Jeffinho ratera très probablement les matchs de Ligue 1 contre le RC Lens, Auxerre et Angers, et en Coupe de France face à Lille mercredi prochain au Groupama Stadium. Une absence qui est forcément problématique pour Laurent Blanc, qui attendait des renforts au mercato, mais compte tenu des événements, le technicien lyonnais va devoir composer avec ce qu'il a dans son vestiaire.