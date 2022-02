OL : Jeff Reine-Adélaïde refait surface à Lyon !

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

Jeff Reine-Adélaïde a rejoué au football ce week-end avec la réserve de l’OL, un an après sa rupture des ligaments croisés. Un retour qui a suscité beaucoup d’émotion chez le milieu de 24 ans.

Après Marcelo, c’est un autre joueur professionnel qui a suscité l’intérêt dans la réserve de l’Olympique Lyonnais mais pas pour la même raison. Face à l’AS Saint-Priest en National 2, pas de but entre les deux formations mais c’est bien l’apparition de l’ancien angevin qui a fait parler. Le joueur prêté à Nice la saison dernière a retrouvé les terrains en match officiel, près d’un an après sa terrible rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche survenue le 3 février 2021 avec les Aiglons. Auteur de 47 minutes pour cette reprise sous les ordres de Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve, Jeff Reine-Adélaïde a encore du travail sur le plan physique mais le plus dur est derrière lui. « J’ai fait un match propre, mais je peux jouer encore mieux. J’étais très ému de rejouer au football, car c’était tellement loin pour moi. Je suis heureux, et je suis pressé. J’ai parcouru un long chemin jusqu’à aujourd’hui. J’étais très heureux et très ému de remettre un maillot sur mon dos. Je profite. Je suis à la disposition du coach » a déclaré le joueur de 24 ans après la rencontre.

Jeff Reine-Adélaïde, deux ruptures des ligaments en 15 mois

Premier match officiel de Jeff Reine-Adélaïde après un an d’absence, avec la réserve de l’OL. Il est aligné milieu droit du très prudent (et très faible) 5-4-1 mis en place par Fofana contre Saint-Priest.https://t.co/HC7JMgaNvc — hugo (@hugoguillemet) February 12, 2022

Arrivé à l’Olympique Lyonnais à l’été 2019 pour 25 millions d’euros, Jeff Reine-Adélaïde a passé beaucoup plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain. Celui qui n’a joué que 23 matchs avec l’OL a été victime d’une première rupture des ligaments croisés en décembre 2019, au genou droit. Bis repetita il y a un an lors de son passage à l’OGC Nice en prêt pendant le derby du soleil face à l’AS Monaco, mais cette fois-ci au genou gauche. La fin d’un long calvaire pour Jeff Reine-Adélaïde qui avait même repris l'entraînement collectif mi-janvier avec l'équipe première de Peter Bosz.